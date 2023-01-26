بولينيانو آ ماري تحصل على جائزة المدينة الأكثر ترحيبا

(أنسامد) - يناير 26 - روما - فازت مدينة بولينيانو آ ماري في مقاطعة باري الايطالية بالنسخة الحادية عشر لجائزة المدينة الاكثر ترحيباً بالزائرين في العالم والتي يخصصها موقع "بوكينج".



وتخصص هذه الجائزة لمؤسسات الضيافة التي تقدم خدمات الضيافة الممتازة بطريقة مستدامة طوال العام و تنافس عليها 220 دولة واقليم.



هذا العام ، تنتشر أكثر الوجهات ودية في العالم، وهي ملحوظة مميزة، عبر خمس قارات وتشمل "جمال سواحل بكر، ووجهات ريفية مغمورة تمتلك مناظر طبيعية خلابة".



لقد تم اختيارهم جميعًا بناءً على النسبة المئوية لممتلكات الإقامة الشريكة التي حصلت على جائزة تقييم المسافر 2023، وتمثل "حتى بالنسبة للمسافرين الأكثر خبرة، مصدر إلهام لا يمكن تفويته لرحلاتهم المستقبلية".



وفي المرتبة الأولى من بين الوجهات التي تستحق الذكر بشكل خاص لكرم ضيافتها هي بلدية بولينيانو آ ماري، بحسب الموقع. (أنسامد).



