قصر بيزاروديجلي أورفي بالبندقية يستضيف معرض ماريانو فورتوني

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - وقع المخرج بييرلويجي بيزي، المخرج اتفاقاً مع غابرييلا بيلي، المديرة السابقة لمؤسسة المتاحف المدنية، وكيارا سكوشينا رئيسة المتحف، إقامة المعرض الجديد للفنان ماريانو فورتوني واي مادروزو، في قصر بيزارو ديجلي أورفي، في البندقية.



وقد استخدم المتحف لسنوات عديدة كمكان للمعارض المؤقتة، كما اتخذ المبنى مظهرًا جديدًا، حتى بعد انتهاء أعمال اصلاح الأضرار التي سببها ارتفاع منسوب المياه في نوفمبر 2019، حيث ركز المعرض على شخصية ماريانو وأعمالها، أولاً مع افتتاح القاعة في الطابق الأول وبدءًا من اليوم في الطابق الثاني.



يغلف الضوء، من خلال النوافذ الكبيرة، المساحة الموجودة في الطابق الثاني حيث تم إنشاء أربع "مشاغل" تشهد على إبداع وحيوية فنان ولد في غرناطة (إسبانيا) عا1871 وعاش في البندقية من عام 1889 حتى وفاته عام 1949، وقد استطاع التنقل بين مجال الموضة والفن والبحث الفني للإضاءة المسرحية المصاحبة للعمل الفني برؤية ونشاط مهني عالي وقد حصل علي عدة براءات اختراع في هذا المجال .



وعبقرية الفنان الإسباني، الابن الثاني للرسام ماريانو فورتوني واي مارسال، الذي توفي عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط، تتجلى بوضوح في أربعة محاور: النقش وطباعة النسيج والتصوير الفوتوغرافي ومكتبة المسرح والإضاءة.



ويتيح مسار المتحف أيضًاالفرصة لمشاهدة مكتبة ماريانو الخاصة، "خزانة حقيقية للهواة، مليئة بالأشياء الثمينة، والأشياء المستخدمة ، والآلات، والمجلدات النادرة".



ماريا جوسيب برنات فورتوني ذ مارسال (1838-1874) هو رسام كاتالوني، يعرف بالإسم الإيطالي ماريانو فورتوني وقد عرفت لوحاته نجاحا كبيرا .



صنف ( ماريانو فورتوني) ضمن الرسامين المستشرقين عبر لوحاته التي أدلى بها بعد رحلته من المغرب . (أنسامد).



