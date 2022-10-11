إيطاليا: عودة السياح من أمريكا والبرازيل وفرنسا

ميلوني : نهدف إلى تكوين حكومة ذات سلطة عالية للغاية
تقوم على المهارات
ليبيا: اجتماع أمني موسع حول مقتل مهاجرين غير شرعيين بصبراتة
"دبي القابضة" تنظم سباق "سكاي رن " لصعود 52 طابقا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إحياء ذكري ضحايا غرق سفينة المهاجرين في لامبيدوزا 2013
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024