إيطاليا: عودة السياح من أمريكا والبرازيل وفرنسا

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - أكدت دراسة اعدها معهد السياحة والتجارة الإيطالي، ارتفاع نسبة السائحين القادمين من أمريكا والبرازيل وفرنسا ويليهم ألمانيا وبريطانيا الذين يفضلون إيطاليا كوجهة للسفر.



وتشير الدراسة إلى أن 75 بالمائة من الأمريكيين و88 بالمائة من البرازيليين و74 بالمائة من الفرنسيين هم الأكثر ميلاً لزيارة إيطاليا يليهم الألمان بنسبة 70 بالمائة والبريطانيين 65 بالمائة.



وفقاً للدراسة، فإن هؤلاء السياح يجدون في إيطاليا وجهة "ممتعة ومرحبة وأمنة" وأنهم يفضلون مدن الفن العظيمة مثل روما وفلورنسا والبندقة وبيزا ثم ميلان ونابولي وصقلية وبحيرتي كومو وجاردا.



أما السياح (من فئة الشباب 18-34 سنة) الذين لم يختاروا التوقف لإيطاليا فذلك لأنهم يخططون لزيارة مستقبلية أو قد زاروها بالفعل أو يعتبرونها باهظة التكاليف. (أنسامد).



