معرض "الفن والقوة" في ذكري مولد فيديريكو دا مونتفيلترو

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - يقام في فندق سال ديل كاستيلاري في قصر دوكالي بمدينة اوربينو وسط ايطاليا معرضاً بعنوان "الفن والقوة"وذلك احتفالاً بالذكرى ال 600 لمولد دوق اوربينو فيديريكو دا مونتفيلترو عام 1422.



ويعد مونتفيلتروأحد أنجح قباطنة المرتزقة في عصر النهضة الإيطالية، وسيد أوربينو بالإضافة إلى شهرته التي لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بمهاراته القتالية والشرفية.



وكان قد كلف ببناء مكتبة عظيمة، ربما أكبر مكتبة في إيطاليا بعد الفاتيكان، مع فريقه الخاص من الكتبة وجمعت حوله محكمة إنسانية كبيرة في قصر دوكال في أوربينو.



ويتميز احتفال أوربينو بالسيد العظيم والقائد الإنسان بمعرض للفن المعاصر بالتركيز على العلاقة بين الفن والقوة في كل مجال، من السياسة إلى الاقتصاد والرياضة.



ويقام الاحتفال تحت رعاية فيتوريو ماريا صجاربي وهو ناقد فني إيطالي ومؤرخ وكاتب وسياسي ومعلق ثقافي وشخصية تلفزيونية شهيرة كما انه رئيس متحف الفن الحديث والمعاصر في ترينتو وروفيريتو.



(أنسامد).



