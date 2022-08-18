سباق القوارب البحرية في بيزا يوم 11 سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - تستضيف مدينة بيزا الايطالية يوم 11 سبتمبر القادم النسخة 67 من سباق ريجاتا للجمهوريات البحرية القديمة، وهو حدث إعادة تمثيل تاريخي، يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية .



و سيشهد السباق تنافس قوارب من بيزا وجنوة والبندقية في مياه أرنو وأمالفي.



وقبل شهر واحد من الحدث، أطلقت البلدية حملة التواصل من خلال وضع رموز ترويجية في بعض أماكن المدينة، مصحوبة بنسخ سفينة بيزا الشهيرة لدعوة السياح والسكان المحليين لالتقاط صورة تذكارية ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.



تعد النسخة 67 استثنائية بشكل كبير لأنها تمثل استعادة إصدار 2020 الذي تم تأجيله بسبب وباء كورونا.



وسيقام تحدي التجديف على مسافة 2000 متر، وسيسبق الموعد موكب تاريخي، حيث سيتم العمل علي احياء لحظات وشخصيات من تاريخ كل جمهورية بحرية خلال الاحتفالات التي ستستمر طوال الشهر. (أنسامد).



