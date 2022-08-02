إيطاليا: فتح المتاحف والحدائق الأثرية مجانا الأحد 7 أغسطس

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - قررت وزارة الثقافة الإيطالية فتح المتاحف والحدائق الاثرية مجاناً يوم الأحد القادم 7 أغسطس.



وياتي هذا القرار وفقاً للمبادرة التي اطلقها وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشسكيني عام 2014 بفتح كافة المتاحف والحدائق الأثرية مجاناً للجمهور.



وستتم الزيارات خلال ساعات العمل العادية للمواقع الاثرية ويجب الامتثال الكامل لإجراءات السلامة (المرسوم التشريعي رقم 24 المؤرخ 24 مارس 2022) مع توصية قوية لاستخدام القناع الطبي في الداخل.



(أنسامد).



