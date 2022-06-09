تجديد إضاءة كاتدرائية سانتا ماريا نوفيلا في فلورنسا

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - قامت شركة فلورنسا سمارت "Firenze Smart"، الشركة العامة التي تدير خدمات الإضاءة الذكية في المدينة، بتكليف شركة سينيفاي " Signify" بتنفيذ خطة إعادة تصميم الإضاءة الخاصة بواجهة كاتدرائية سانتا ماريا نوفيلا في وسط فلورنسا.



وتوضح الشركة أن التركيز في البازيليكا كان على تحسين الواجهة الرخامية البيضاء من خلال استخدام ضوء أقل دفئًا من بقية الساحة والمركزالتاريخي، بينما تم الحفاظ على زخرفة "الشمس" مع اضاءة ساخنة للتأكيد على هويتها.



وقالت شركة فلورنسا سمارت إن استخدام مصابيح الليد مع برنامج سينيفاي للمراقبة عن بُعد وإدارة سيناريوهات الإضاءة أدت لتحسين المظهر الخارجي للمبنى بفضل الإضاءة المعمارية الديناميكية، مما يضمن أيضًا كفاءة أكبر في استخدام الطاقة. (أنسامد).



