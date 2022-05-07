إيطاليا : روما تستضيف معرض الهندسة المعمارية في يونيو

(أنسامد) - مايو 7 - روما - تستضيف العاصمة الإيطالية روما الدورة الخامسة من معرض روما للهندسة المعمارية في الفترة من 11 إلى 19 يونيو القادم بمشاركة العديد من المناطق الإيطالية.



وتنظم النسخة الخامسة من المعرض نقابة المهندسين المعماريين في روما، برعاية بلدية روما ومدينة روما ومنطقة لاتسيو وجامعات روما تري وسابينزا وكوني واللجنة البارالمبية الإيطالية. وستخصص دورة العام الحالي من المعرض للتحولات الحضرية والاجتماعية.



يقول أليساندرو بانشي، رئيس نقابة المهندسين المعماريين في روما : بين العمارة والتجديد الحضري، تتشابك الحوارات والمقارنات والرؤى لعاصمة المستقبل. (أنسامد).



