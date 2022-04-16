إيطاليا : سياحة الهواء الطلق تجذب أكثر من 45 مليون سائح

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - تُعد سياحة الهواء الطلق والتخييم في إيطاليا واحدة من أكثر القطاعات حيوية لعام 2022، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيستقطب أكثر من 45 مليون سائح خلال العام الجاري.



ووفقًا لمرصد سياحة الهواء الطلق، تشير التقديرات إلى أن قطاع سياحة الهواء الطلق في إيطاليا سيستقطب خلال الصيف المقبل ما بين 48 و 45.4 مليون سائح، مع معدل نمو يتراوح بين 8% و2.% مقارنة بعام 2021.



ويتصدر الإيطاليون القائمة، حيث يمثلون حوالي 54% من عدد السائحين.



بالنسبة للأسواق الأجنبية، من المتوقع أن تسجل السياحة الواردة زيادة بنسبة 8% تقريبًا مقارنة بعام 2021، مع عدد سائحين يصل إلى حوالي 22 مليون سائح. (أنسامد).



