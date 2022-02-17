معرض"ايطاليا الرائعة"..رحلة في عالم "صنع في ايطاليا"منذ 1930

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - يقام في الفترة من 14 فبراير الي 13 مارس المقبل، الاحتفال بمرور 90 عاما علي قصر بياسنتيني، باطلاق معرض " ايطاليا الرائعة" الذي يعكس الأصالة و جمال تصميم "صنع في ايطاليا "ويحظي بتقدير و احترام العالم أجمع.



من خلال 66 منتجا، يرجع المعرض الي ماقبل التاريخ، لاسترجاع كل براءات الاختراع والتصاميم الصناعية المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الإيطالية.



يعمل المعرض علي إارضاء اولئك الذين يريدون التوقف والاستمتاع بالأعمال الإبداعية للبراعة الإيطالية منذ عام 1930 وحتى الآن من خلال مراقبة الأشياء المختارة - بدءًا من الأزياء إلى الأثاث ، ومن الإضاءة إلى قطاعي السيارات والطيران إلى التقنيات الناشئة، حيث يدرك المرء مدى قدرة وبراعة التصميم الإيطالي على الجمع بين الجمال وعملية الاداء.



يخبرنا المعرض من نحن وماذا أصبحنا، ومدى الموهبة التي نحتاجها لإدارة "ابتكار" جديد لأشياء من مواد غير اعتيادية.



كما يتيح المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بالعديد من الأشياء التي أصبحت أيقونات عالمية للتصميم وقادرة على التأثير بعمق بل وعلي تحسين الحياة اليومية لنا جميعًا. (أنسامد).



