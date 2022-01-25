رحلة إلى إميليا السينمائية..الأماكن التي صورها كبار المخرجين

(أنسامد) - يناير 25 - روما - الطريقة الأصلية لاكتشاف إميليا
هي القيام برحلة عبر مجموعات أفلام المخرجين الإيطاليين المشهورين
، أولئك الذين اختاروا هذه المنطقة المحظوظة لتصوير أفلامهم.
وهكذا فإن المناظر الطبيعية والمدن والكنائس والقصور في إميليا ،
وأيضًا أجواء القرى الريفية الصغيرة كانت دائما بمثابة خلفية
للأفلام الإيطالية الكبيرة والشعبية.
تبدأ الرحلة إلى التصوير السينمائي في إميليا من منطقة ريجيو
إيميليا ، على وجه الدقة في بريسيلو ، التي كانت شوارعها وساحاتها
إلى حد كبير مكانًا لملحمة الأفلام الشهيرة ، التي تم تصويرها بين
عامي 1952 و 1972 ، مأخوذة من كتاب "دون كاميلو وبيبوني" للكاتب.
جيوفانينو جوارسكي. المشي في القرية من السهل العثور على العالم
الصغير الذي وصفه ، تخيل كاهن الرعية ورئيس البلدية يتنقلان بين
مبنى البلدية وكنيسة سانتا ماريا ناسينت ، التي لا تزال تحافظ في
الجانب الأيسر على صليب "الحديث" من الأفلام ، التي نحتها كدعامة
من قبل برونو أفيساني وإيميليو بيانشيني.
بالانتقال إلى الجنوب نصل إلى كامبيجين ، حيث تم تصوير فيلم 1950
"طريق الأمل" للمخرج بيترو جيرمي ، والذي يحكي الرحلة اليائسة
لمجموعة من عمال المناجم الصقليين. تسافر لمسافة 27 كيلومترًا تصل
إلى كوريجيو ، مسقط رأس المغني ليغابو ، الذي وضع هنا في عام 1998
أول فيلم له ، "راديوفريشيا" ، مع مشاهد تم تصويرها في مدن قريبة
مثل غاستلا وجوالتيري.
هذه الأخيرة هي قرية Ligabue أخرى ، الرسام ، الذي جلبه إيليو
جيرمانو إلى الشاشة الكبيرة في فيلم 2020 "أردت أن أخفي" ، من
إخراج جورجيو حقوق وتم تصويره بين غابات الحور التي لا نهاية لها
ونهر بو. أخيرًا ، كان هناك مكان لايجب تفويته تكريمًا لبارميجيانو
ريجيانو ، الذي كان اتحاده مصدر إلهام لفيلم باولو جينوفيز "Gli
Amigos" حيث يكافح أبطال الفيلم ، الممثل ستيفانو فريزي والشيف
ماسيمو بوتورا ، مع مدرسة للطهي في رحلة اكتشاف أصول وأسرار الجبن
الشهير. (أنسامد).