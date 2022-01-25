رحلة إلى إميليا السينمائية..الأماكن التي صورها كبار المخرجين

(أنسامد) - يناير 25 - روما - الطريقة الأصلية لاكتشاف إميليا هي القيام برحلة عبر مجموعات أفلام المخرجين الإيطاليين المشهورين ، أولئك الذين اختاروا هذه المنطقة المحظوظة لتصوير أفلامهم.



وهكذا فإن المناظر الطبيعية والمدن والكنائس والقصور في إميليا ، وأيضًا أجواء القرى الريفية الصغيرة كانت دائما بمثابة خلفية للأفلام الإيطالية الكبيرة والشعبية.



تبدأ الرحلة إلى التصوير السينمائي في إميليا من منطقة ريجيو إيميليا ، على وجه الدقة في بريسيلو ، التي كانت شوارعها وساحاتها إلى حد كبير مكانًا لملحمة الأفلام الشهيرة ، التي تم تصويرها بين عامي 1952 و 1972 ، مأخوذة من كتاب "دون كاميلو وبيبوني" للكاتب.



جيوفانينو جوارسكي. المشي في القرية من السهل العثور على العالم الصغير الذي وصفه ، تخيل كاهن الرعية ورئيس البلدية يتنقلان بين مبنى البلدية وكنيسة سانتا ماريا ناسينت ، التي لا تزال تحافظ في الجانب الأيسر على صليب "الحديث" من الأفلام ، التي نحتها كدعامة من قبل برونو أفيساني وإيميليو بيانشيني.



بالانتقال إلى الجنوب نصل إلى كامبيجين ، حيث تم تصوير فيلم 1950 "طريق الأمل" للمخرج بيترو جيرمي ، والذي يحكي الرحلة اليائسة لمجموعة من عمال المناجم الصقليين. تسافر لمسافة 27 كيلومترًا تصل إلى كوريجيو ، مسقط رأس المغني ليغابو ، الذي وضع هنا في عام 1998 أول فيلم له ، "راديوفريشيا" ، مع مشاهد تم تصويرها في مدن قريبة مثل غاستلا وجوالتيري.



هذه الأخيرة هي قرية Ligabue أخرى ، الرسام ، الذي جلبه إيليو جيرمانو إلى الشاشة الكبيرة في فيلم 2020 "أردت أن أخفي" ، من إخراج جورجيو حقوق وتم تصويره بين غابات الحور التي لا نهاية لها ونهر بو. أخيرًا ، كان هناك مكان لايجب تفويته تكريمًا لبارميجيانو ريجيانو ، الذي كان اتحاده مصدر إلهام لفيلم باولو جينوفيز "Gli Amigos" حيث يكافح أبطال الفيلم ، الممثل ستيفانو فريزي والشيف ماسيمو بوتورا ، مع مدرسة للطهي في رحلة اكتشاف أصول وأسرار الجبن الشهير. (أنسامد).



