كوفيد: 150 حالة إيجابية بين راكب رحلة بحرية في جنوة

ايطاليا-كورونا: زيادة كبيرة في معدل المرضي 10 مناطق بالأصفر
ليبيا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي هذا الشهر .
إكسبو الشارقة يستضيف معرض "ستيل فاب " 10 يناير الجاري
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
المشاهير خاصة الايطاليين يهنئون العالم بعيد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي
مازيراتي..سنوات من الابداع
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو