كوفيد: 150 حالة إيجابية بين راكب رحلة بحرية في جنوة

(أنسامد) - يناير 3 - روما - قالت مصادر يوم الإثنين إن ما يقرب من 150 راكبا على متن السفينة MSC Grandiosa أثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 عندما وصلت السفينة الضخمة إلى جنوة من مرسيليا.



تم عزل الركاب ، ومعظمهم من الإيطاليين ، في غرفهم في انتظار وصول سلطات الموانئ ومسؤولي الصحة الإقليميين.



وبحسب ما ورد تم اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى الوطن على متن حافلات "محمية" ، بينما سيتم إرسال الأجانب إلى دار رعاية في جنوة.



(أنسامد).



