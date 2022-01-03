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كوفيد: 150 حالة إيجابية بين راكب رحلة بحرية في جنوة
    (أنسامد) - يناير 3 - روما - قالت مصادر يوم الإثنين إن ما يقرب من 150 راكبا على متن السفينة MSC Grandiosa أثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 عندما وصلت السفينة الضخمة إلى جنوة من مرسيليا.

    تم عزل الركاب ، ومعظمهم من الإيطاليين ، في غرفهم في انتظار وصول سلطات الموانئ ومسؤولي الصحة الإقليميين.

    وبحسب ما ورد تم اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى الوطن على متن حافلات "محمية" ، بينما سيتم إرسال الأجانب إلى دار رعاية في جنوة.

    (أنسامد).

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