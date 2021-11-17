إكسبو 2020: مشروع موسيقي يوحد أوروبا والعالم العربي

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - على هامش إكسبو 2020 دبي، يعقد المشروع الموسيقي " Le Due Lune" (القمرين)، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، باستخدام الموسيقى، كوسيلة لفتح حوار جديد بين الشرق والغرب.



ويأتي المشروع بالتعاون بين جامعة نابولي لورينتال، راعي المشروع، ومؤسسة أوركسترا شباب العالم وجامعة IULM في ميلانو، وبدعم من مؤسسة الثقافة والفن الدولية.



وبحاول هذا المشروع، رسم مسار متعدد الأعراق، وتوحيد ثقافتين مختلفتين لكنهما مرتبطتين بشكل جوهري، بين ثقافة العالم العربي الإسلامي وثقافة الغرب.



وسيكون هذا المشروع، المنفذ في إطار ورش عمل وندوات في روما ونابولي وميلاني، ضمن الأسبوع المخصص لموضوع "التسامح والشمول"، إذ أنه عبارة عن عرض مسرحي مستوحى من قصة من "ألف ليلة وليلة"، بعنوان " "Le Due Lune.



ويجمع العرض المسرحي بين رواية القصص والموسيقى بالتناوب بين أناقلة الكلمة وإغراء الأصوات لنقل القصة الطويلة بشأن التبادلات بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا المتوسطية.



وسيضم العرض المسرحي سرد باللغتين الإيطالي والعربية، مصحوبا باللغة العالمية للموسيقى، إذ سيدعو المشاهدين لعبور حاجز اللغة والثقافة والجغرافية، لسماع قصة رائعة عن الشمولية والسلام والتسامح. (أنسامد).



