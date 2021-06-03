إيطاليا: معارض هامة في العديد من المدن نهاية الأسبوع

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - تدب الحياة الثقافية والفنية من جديد، مع عودة فتح المعارض والأماكن الثقافية في إيطاليا في ظل تطبيق الخروج التدريجي من الإجراءات المطبقة لكبح جماح فيروس كورونا المستجد.



ويشهد الأسبوع الأول من شهر يونيه العديد من المعارض الهامة التي تنظمها الأماكن الثقافية والفنية حول إيطاليا، تتنوع بين أعمال دانتي، والمصورين الإيطاليين والفن الأمريكي والحرب الفيتنامية وغيرها.



وتستضيف مدينة فلورنسا في الفترة بين 28 مايو وحتى 29 أغسطس، معرضا عن "الفن الأمريكي بين 1961 و 2001 من أندي وارهول إلى كارا وولكر"، والذي يضم أكثر من 80 عملا لفنانين مثل وارهول وروثكو ويخنتشتاين ونومان وكروجر ومابلثورب وغيرهم. المعرض هو إعادة قراءة لتاريخ 40 عاما من منظور فني، مع طرح قضايا مثل تطور المجتمع الاستهلاكي والتلاقي بين الفنون، إلى جانب النسوية والكفاح من أجل الحقوق المدنية.



المعرض ينظمه فينتشنزو دي بليس وأرتورو جالانسينو، للاحتفاء بالفن الأمريكي المعاصر.



ومن فلورنسا إلى مدينة أوستا، التي تستضيف معرضا لأكثر من 100 عمل قدمها 57 مصور إيطالي، من بينهم باربيري وبازليكو وباتاليا وبناسي وبيرانجو جارين ودي بيتري ودونديرو وجوديتشي وغيرهم. الأعمال تتناول التاريخ الاجتماعي والاقتاصادي والسياسي والبيئي في إيطاليا.



أما بولونيا، فتنظم معرضا استثنائيا، عن الكاتب الإيطالي الكبير، دانتي. المعرض الذي يعقد في الفترة بين 28 مايو وحتى 3 أكتوبر القادم، يحمل عنوان "دانتي والمنمنمات في بولونيا في زمن أودريسي دا جوبيو وفرانكو بولونيزي". المعرض يوثق العلاقة بين الشاعر الكبير وشاعر مدينة بولونيا، وكذلك نظرته الفضولية والحساسة للفن التشكيلي الذي ازدهر في المدينة. يضم المعرض 14 مخطوطة مضيئة تعود إلى الفترة بين النصف الثاني من القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر.



أما مايكل أنجلو بيستوليتو فيتوهج في مدينة أسكونا. المعرض الذي يحمل عنوان "حقيقة مايكل أنجلو بيستوليتو.. من المرآة إلى الجنة الثالثة"، يعقده متحف الفن المعاصر، يقدم 40 عملا فنيا، بما فيها لوحات ولوحات مرآة وتركيبات ومقاطع فيديو وصور أرشيفية نادرة، عن رحلة الرسام والمصور الانفعال الإيطالي. (أنسامد).



