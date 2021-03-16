فلورنسا وفينسيا يقدمان مقترحات للحكومة لإنعاش السياحة

(أنسامد) - مارس 16 - روما - وضع رئيسا بلدتي فلورنسا وفينسيا، داريو ارديلا ولويجي بروجنارو، امس الأثنين، وثيقة من أجل إرسالها للحكومة، تضمنت مقترحات لإخراج قطاع السياحة في مدن الفن من الركود الذي يعيشه في الوقت الحالي جراء وباء كورونا.



وتضمنت الوثيقة اقتراحات من بينها، التخفيف الضريبي لمدة 3 سنوات على الأقل، على الشراء والإيجار والخدمات السياحية في إيطاليا من أجل إنعاش القطاع.



الوثيقة نصت أيضا على وضع معيار وطني محدد بشأن المؤهل المتخصص لأداء المهن السياحية في المراكز التاريخية للعواصم الحضرية والتراثية المصنفة على قوائم اليونسكو.



إلى جانب ذلك، فهناك اقتراح أيضا بزيادة تمويل الصندوق الوطني للنقل العام المحلي لمدة 3 سنوات، بين 2021 و2023، وتبني قرارين تشريعيين بشأن السماح بعقود إيجار قصيرة ذات أغراض سياحية، وتنظيم القواعد الخاصة لتحديد النشاط التجاري أو المنتجات المباعة بشكل حر.



الوثيقة جاءت في ثلاثة فصول، الأول مخصص لحماية سلسة التوريد السياحي ويضم أربعة مقترحات تتعلق بالدعم الاقتصادي للعمال والشركات، وحوافز لمشغلي السياحة، والأنشطة والجولات والتجارب، ووضع معايير للمرشدين السياحيين.



أما الفصل الثاني، فيتناول قطاع النقل الاستراتيجيي، وضم اقتراحان بشأن زيادة تمويل الصندوق الوطني للنقل العام وتطوير قطاع النقل السياحي العام غير المنتظم.



وفي الفصل الثالث، فاستهدف الجانب السكني وقواعد الإيجار القصير للشقق تحت سقف 90 يوما وقواعد خاصة للحد من انتشار العقارات التجارية. (أنسامد).



