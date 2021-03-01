زهرة القزحية في توسكانو تستخدم في العطورو المشروبات الكحولية

(أنسامد) - مارس 1 - روما - تستخدم زهرة القزحية الموجودة في
توسكانو علي نطاق واسع في صناعة العطور و مستحضرات التجميل وكذلك
في الخمور مثل جين بومباي سافير الذي ينتجه باكاردي ومارتيني
اكسترا دراي بالاضافة الي الصناعات الغذائية و المخبوزات حيث سيتم
انشاء شبكة في توسكانو للانتاج.
تقول بروفيسور سيلفيا سكاراموزي استاذة الاقتصاد بجامعة فلورنسا
انه سيتم تصدير المادة الخام من الزهرة لمصانع تقطير الروائح في
فرنسا و اشارت اننا نحاول التوصل الي حلول تساعد علي المحافظة علي
هذه القيمة الكبيرة التي يتمتع بها الاقليم .
و يتراوح انتاج زهرة القزحية ما بين 25 و 28 طن في العام في اقليم
توسكان و هو الافضل عالميا من حيث الانتاجية ولكن ينافسه انتاج
الصين و المغرب الذي يصدر بسعر اقل . (أنسامد).