زهرة القزحية في توسكانو تستخدم في العطورو المشروبات الكحولية

(أنسامد) - مارس 1 - روما - تستخدم زهرة القزحية الموجودة في توسكانو علي نطاق واسع في صناعة العطور و مستحضرات التجميل وكذلك في الخمور مثل جين بومباي سافير الذي ينتجه باكاردي ومارتيني اكسترا دراي بالاضافة الي الصناعات الغذائية و المخبوزات حيث سيتم انشاء شبكة في توسكانو للانتاج.



تقول بروفيسور سيلفيا سكاراموزي استاذة الاقتصاد بجامعة فلورنسا انه سيتم تصدير المادة الخام من الزهرة لمصانع تقطير الروائح في فرنسا و اشارت اننا نحاول التوصل الي حلول تساعد علي المحافظة علي هذه القيمة الكبيرة التي يتمتع بها الاقليم .



و يتراوح انتاج زهرة القزحية ما بين 25 و 28 طن في العام في اقليم توسكان و هو الافضل عالميا من حيث الانتاجية ولكن ينافسه انتاج الصين و المغرب الذي يصدر بسعر اقل . (أنسامد).



