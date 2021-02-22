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اومبريا..سياحة النبيذ..ضوء اخضر لشركات جديدة
    (أنسامد) - فبراير 22 - روما - اعلن مستشار الزراعة في منطقة أومبريا ، روبرتو موروني انه قد تم السماح للشركات التابعة للقطاعات الزراعية والصناعية الزراعية المخصصة لزراعة الكروم لتحويل وتسويق النبيذ والذين يعتزمون القيام بأنشطة خاصة بسياحة النبيذ ، وزيادة تعزيزعرض الجودة لقطاع استراتيجي من أومبريا.

    ياتي هذا القرار بعد الموافقة في الأشهر الأخيرة على لوائح التمرين علي أنشطة سياحة النبيذ في الإقليم الاكثر شهرة في هذا المجال حيث تم الانتهاء من الإطار التنظيمي ، بما في ذلك نماذج لـلتصاريح الخاصة التي تمكن من البدء لهذه الانشطة .

    قال موروني انها خطوة مهمة حيث يمكن للشركات الآن التطلع إلى المستقبل من خلال تنظيم نفسها لتوسيع أنشطتهم في مجال سياحة النبيذ ،لكي تكون جاهزة بمجرد انتهاء ذلك الوضع الصحي الصعب الناجم عن قيود وباء كورونا. (أنسامد).

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