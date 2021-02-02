ايطاليا..انشاء متحف مخصص لتاريخ المطابخ في مودينا

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - في قلب إميليا رومانيا ، تم
افتتاح أول متحف مخصص لتاريخ الأجهزة المنزلية: يحكي كوبو إم عن
مطابخ ماركة بومباني ، وهي شركة تاريخية من مودينا بدأت مع مصنع
إنتاج في أوستيلاتو (فيرارا) ، في فترة التي تمتد لما يقرب من 70
عامًا.
مسار المعرض الذي يمر عبر نماذج أصلية من كل حقبة ، وصور
تاريخية ، ومقاطع فيديو وشهادات: من الولادة في عام 1954 في طفرة
اقتصادية كاملة ، إلى المصنع الذي يعمل بالطاقة الشمسية اليوم ، من
خلال الثورات الثقافية وتحديات ريادة الأعمال والمطابخ التي تركت
سجل في تاريخ التصميم. للسماح بالزيارات أيضًا في هذه الفترة ، تم
افتتاح المتحف اليوم بجولة افتراضية: الجولة الرقمية للمتحف من
منزل المرء من خلال الوصول إلى الموقع
https://www.bompani.it/cubom-it.html.
كان عام 1954 عندما أسس رينزو بومباني Smalteria Metallurgica
Ghirlandina في مودينا ، والتي أصبحت على مر السنين واحدة من
المنتجين الإيطاليين الرائدين في قطاع المطبخ المحلي.
قال إنريكو فينتو ، الرئيس التنفيذي لشركة بومباني "مع ولادة هذا
المتحف ، حققنا حلمًا راودنا في قلوبنا طول الوقت حيث أردنا أن
نروي قصة علامة تجارية إيطالية تاريخية واستعادة جزء من التاريخ من
شخص متميز وجهة نظرنا نحن الإيميليين: وجهة نظر المطبخ (أنسامد).