ايطاليا..انشاء متحف مخصص لتاريخ المطابخ في مودينا

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - في قلب إميليا رومانيا ، تم افتتاح أول متحف مخصص لتاريخ الأجهزة المنزلية: يحكي كوبو إم عن مطابخ ماركة بومباني ، وهي شركة تاريخية من مودينا بدأت مع مصنع إنتاج في أوستيلاتو (فيرارا) ، في فترة التي تمتد لما يقرب من 70 عامًا.



مسار المعرض الذي يمر عبر نماذج أصلية من كل حقبة ، وصور تاريخية ، ومقاطع فيديو وشهادات: من الولادة في عام 1954 في طفرة اقتصادية كاملة ، إلى المصنع الذي يعمل بالطاقة الشمسية اليوم ، من خلال الثورات الثقافية وتحديات ريادة الأعمال والمطابخ التي تركت سجل في تاريخ التصميم. للسماح بالزيارات أيضًا في هذه الفترة ، تم افتتاح المتحف اليوم بجولة افتراضية: الجولة الرقمية للمتحف من منزل المرء من خلال الوصول إلى الموقع https://www.bompani.it/cubom-it.html.



كان عام 1954 عندما أسس رينزو بومباني Smalteria Metallurgica Ghirlandina في مودينا ، والتي أصبحت على مر السنين واحدة من المنتجين الإيطاليين الرائدين في قطاع المطبخ المحلي.



قال إنريكو فينتو ، الرئيس التنفيذي لشركة بومباني "مع ولادة هذا المتحف ، حققنا حلمًا راودنا في قلوبنا طول الوقت حيث أردنا أن نروي قصة علامة تجارية إيطالية تاريخية واستعادة جزء من التاريخ من شخص متميز وجهة نظرنا نحن الإيميليين: وجهة نظر المطبخ (أنسامد).



