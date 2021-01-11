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جحيم دانتي مرسوما علي 33 كمان
    انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - تكريمًا للشاعر الاسمي دانتي من خلال موسيقى الكمان وفن الرسم بالحبر وقع الفنان ليوناردو فريجو علي المشروع الخاص بالاحتفال بمرور 7 قرون علي وفاة الشاعر حيث استمرت الاستعدادات اكثر من 5 سنوات .

    يتضمن العمل ، الذي عُرض لأول مرة في متحف المعهد الملكي لبريطانيا العظمى ، وهارودز ، وحفل توزيع جوائز بوند ستريت في لندن ، 33 كمانًا مرسومة باليد وتشيلو: يمثل كل كمان أغنية.

    "جميع آلات الكمان الخاصة بي - كما يقول في مقطع فيديو على انستجرام تجاوز بالفعل 10 ملايين مشاهدة مستوحاة من قصة معينة أو سيرة ذاتية. ..و يقول عادةً ما أبدأ بالقراءة و ثم أقوم بنقل كل شيء إلى آلات الكمان. أحب أن أعتقد أنه حتى آلات الكمان الخاصة بي يمكن قراءتها ككتاب.. تتطلب كل آلة ما بين 150 و 200 ساعة من العمل.

    تحمل آلات الكمان رموزًا ومشاهدًا وشخصيات رئيسية مأخوذة من صور القصيدة التي اختارها فريجو ، بعد بحث دقيق. ثم يتم رسم الآلة وتثبيتها على قاعدتها مصحوبة بنص وصفي دقيق ، باللغتين الإيطالية والإنجليزية ، يسلط الضوء على كل التفاصيل ويحللها
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