جحيم دانتي مرسوما علي 33 كمان

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - تكريمًا للشاعر الاسمي دانتي
من خلال موسيقى الكمان وفن الرسم بالحبر وقع الفنان ليوناردو فريجو
علي المشروع الخاص بالاحتفال بمرور 7 قرون علي وفاة الشاعر حيث
استمرت الاستعدادات اكثر من 5 سنوات .
يتضمن العمل ، الذي عُرض لأول مرة في متحف المعهد الملكي
لبريطانيا العظمى ، وهارودز ، وحفل توزيع جوائز بوند ستريت في لندن
، 33 كمانًا مرسومة باليد وتشيلو: يمثل كل كمان أغنية.
"جميع آلات الكمان الخاصة بي - كما يقول في مقطع فيديو على
انستجرام تجاوز بالفعل 10 ملايين مشاهدة مستوحاة من قصة معينة أو
سيرة ذاتية. ..و يقول عادةً ما أبدأ بالقراءة و ثم أقوم بنقل كل
شيء إلى آلات الكمان. أحب أن أعتقد أنه حتى آلات الكمان الخاصة بي
يمكن قراءتها ككتاب.. تتطلب كل آلة ما بين 150 و 200 ساعة من
العمل.
تحمل آلات الكمان رموزًا ومشاهدًا وشخصيات رئيسية مأخوذة من صور
القصيدة التي اختارها فريجو ، بعد بحث دقيق. ثم يتم رسم الآلة
وتثبيتها على قاعدتها مصحوبة بنص وصفي دقيق ، باللغتين الإيطالية
والإنجليزية ، يسلط الضوء على كل التفاصيل ويحللها