إيطاليا:مهرجان سان ريمو للموسيقى يعقد على سفينة مخصصة للحجر

أنسامد - 28 ديسمبر/ كانون الأول - في ظروف استثنائية، سيعقد الفريق المويسيقي، مهرجان سان ريمو للموسيقى حتى 2 مارس المقبل، داخل الحجر الصحي، على متن سفينة بحرية في سميرلادا، الراسية في المياه الليجورية.



وسيحضر الجمهور الحفل الذي سيتم إجراءه على متن السفينة، كحل توصل إليه منظمو المهرجان، لضمان حضور جمورها المعتاد الذي كان يجيء إلى مسرح أريستون، وفي نفس الوقت الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة.



ويسمح الحفل المقام على السفينة إيجاد مساحات تتوافق مع الإجراءات الصحية المتبعة الخاصة بالفنانين، لاسيما فيما يتعلق بغرف تبديل الملابس، مع تجنب ضيق المساحات في مسرح المدينة.



ويعد المشروع الذي تنظمه راي دا كوستا كرويزس، فرصة لمراوغة القيود المفروضة على المسارح بسبب حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كورونا، من خلال السماح بقدوم الجمهور والمشاركة في المهرجان.



ويستند المشروع على إقامة ما يشبه "فقاعة" مشابهة للتي تم تنفيذها في الولايات المتحدة للسماح بحضور الجمهور في نهائي بطولة كرة السلة.



وفي هذه الحالة، فإن سفينة ترسو في المياه ستفتح أبوابها لاستقبال حتى 400 شخص بالإضافة إلى الفريق الفني، إذ سيبقى الجميع محتجز ومحمي داخل السفينة حتى 2 مارس المقبل، وهو تاريخ انطلاق المهرجان.

