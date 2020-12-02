سان نيكولو و سحر عيد الميلاد

انسامد - 2ديسمبر - مانون الاول - تتمتع مدينة سان نيكولو بسحرها الخاص في اعياد الميلاد و من اليوم حتي 25 ديسمبر تعلق الزينات و توزع الحلوي الخاصة بها في جو من الحميمية لكنه هذا العام أكثر حميمية .



لقد أضاءت المدينة بالفعل ، وسيبدأ العد التنازلي حتى 25 ديسمبر في الوقت المحدد فتح النافذة الأولى على واجهة كومون فيتشو Advent.



سيتم وضع صورة للميلاد وستضأ أضواء عيد الميلاد.. تظل كورتينا وعيد الميلاد موعدًا لا يمكن حتى للطوارئ الصحية إيقافه. ومع ذلك ، يتم وضع تنظيم السياحة على المحك: "إنه بالتأكيد عيد ميلاد مختلف - كما يقول العمدة جيانبيترو غيدينا - لكن حياتنا مرتبطة بالسياحة والاقتصاد المرتبط بالتزلج..



ما زلنا نستعد بأفضل ما لدينا.. نحتاج إلى التحلي بالمرونة ، والقدرة على الاستجابة حتى في اللحظة الأخيرة اذا طلب منا بدء موسمنا الشتوي الجليدي.



يوفر التقليد الشعبي لعيد الميلاد أيضًا أشياء بسيطة على المائدة مثل الشاي والمكسرات والفول السوداني وخبز الزنجبيل واليوسفي.



ويمكن لأولئك الذين يريدون أن يجربوا أيديهم في إعداد الحلويات والأطباق الشتوية النموذجية ، مثل زيلتن ، وهي حلوى مصنوعة من الفواكه المجففة والفواكه المسكرة أو فوف ، مشروب كحولي ابيض .



نظرًا لحالة الطوارئ الصحية، لن يكون هناك وصول تقليدي إلى ميدان سان نيكولو هذا العام ، على متن عربة تجرها الخيول... ومع ذلك ، أرادت بلدية كورتينا الحفاظ على هذا التقليد من خلال المساهمة بمبلغ 1700 يورو لشراء الكتب التقليدية الصغيرة في لادن والتي سيتم تسليمها للأطفال من خلال المرافق المدرسية.