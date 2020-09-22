توسكانا.. المخرجون الأجانب ينبهرون بالمناظر الطبيعية

انسامد - 22 سبتمبر - ايلول -المزيد والمزيد من المخرجين العالميين
يختارون توسكانا لتصوير أفلامهم ، مفتونين بالجمال المؤثر لمناظرها
الطبيعية والثراء الفني لمدنها.
كان آخر المخرجين البريطاني جيمس دارسي الذي صوّر العديد من
المشاهد في مونتالسينو لإنتاج فيلم صنع في إيطاليا ، وصدر في دور
العرض في أغسطس.
يحكي الفيلم ، الذي يقوم ببطولته الممثل ليام نيسون ، قصة فنان من
لندن يحاول إصلاح علاقته بابنه ، ويعمل على ترميم مزرعة قديمة في
إيطاليا.
الكوخ المعني عبارة عن كوخ في بوديري فونتانيللي التابع لشركة
ارجيانو، وهو مصنع نبيذ تاريخي يقع في منطقة مونتالشينو ذات
المناظر الخلابة ، وتحيط به صفوف من أشجار السرو التي ترسم التلال
المغطاة بكروم العنب وقرى صغيرة من العصور الوسطى تخفي قصصًا بين
الحجارة.
المبنى الذي تم التصوير فيه بني على قلعة قديمة ، يعود تاريخه إلى
القرن السادس عشر ويقع على قمة تل مغطى بكروم العنب. على مر القرون
، كان له مالكون نبلاء جعلوا منه كوخا أقرب إلى إنتاج النبيذ حتى
عام 1967 ، عندما شاركت في ولادة كونسورتيوم برونيلو دي
مونتالسينو.