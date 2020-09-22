توسكانا.. المخرجون الأجانب ينبهرون بالمناظر الطبيعية

انسامد - 22 سبتمبر - ايلول -المزيد والمزيد من المخرجين العالميين يختارون توسكانا لتصوير أفلامهم ، مفتونين بالجمال المؤثر لمناظرها الطبيعية والثراء الفني لمدنها. كان آخر المخرجين البريطاني جيمس دارسي الذي صوّر العديد من المشاهد في مونتالسينو لإنتاج فيلم صنع في إيطاليا ، وصدر في دور العرض في أغسطس. يحكي الفيلم ، الذي يقوم ببطولته الممثل ليام نيسون ، قصة فنان من لندن يحاول إصلاح علاقته بابنه ، ويعمل على ترميم مزرعة قديمة في إيطاليا. الكوخ المعني عبارة عن كوخ في بوديري فونتانيللي التابع لشركة ارجيانو، وهو مصنع نبيذ تاريخي يقع في منطقة مونتالشينو ذات المناظر الخلابة ، وتحيط به صفوف من أشجار السرو التي ترسم التلال المغطاة بكروم العنب وقرى صغيرة من العصور الوسطى تخفي قصصًا بين الحجارة. المبنى الذي تم التصوير فيه بني على قلعة قديمة ، يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ويقع على قمة تل مغطى بكروم العنب. على مر القرون ، كان له مالكون نبلاء جعلوا منه كوخا أقرب إلى إنتاج النبيذ حتى عام 1967 ، عندما شاركت في ولادة كونسورتيوم برونيلو دي مونتالسينو.



