البابا فرنسيس يصلي من أجل انهاء الحرب في أوكرانيا
المبعوث الأممي لليبيا : الوقت حان لإنهاء المرحلة الانتقالية
إكسبو دبي تعلن عن فعالياتها تزامناً مع بدء تحضير "كوب 28"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أول هبوط لسفينة اللاجئين جيو بارنتس في كاتانيا ، اجلاء النساء والأطفال
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو