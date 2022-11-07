المبعوث الأممي لليبيا : الوقت حان لإنهاء المرحلة الانتقالية

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية في ليبيا، والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



ودعا باتيلي كل القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات.



ونقلت قناة «العربي» عن عبد الله باتيلي قوله، إنّ كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضيّ بإجراء الانتخابات، "وهذه هي تطلعات الشعب الليبي".



وتابع أن الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمي.



واعتبر باتيلي أنّ الأوان قد حان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا هو مطلب جميع الليبيين.



وتابع مبعوث الأمم المتحدة أن ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات، مضيفا : الآن، آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة. (أنسامد).



