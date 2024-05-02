ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 0.3٪ في الربع الأ

(أنسامد) - مايو 2 - روما - كشفت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" عن تسارع نمو الاقتصاد الإيطالي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2023 وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لتقدير أولي أصدرته وكالة الإحصاء الوطنية .وقالت "إيستات" إن هذا يمثل تسارعا من النمو المسجل في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 0.1٪، وهو رقم تم تعديله نزولاً من 0.2٪ التي قدمتها في تقديراتها السابقة.وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ارتفع بنسبة 0.6٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023. (أنسامد).

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