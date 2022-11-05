ماتاريلا وميلوني يشاركان في الاحتفال بيوم القوات المسلحة

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - قام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني فيتوريو إمانويلي، في روما ، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة ويوم الوحدة الوطنية في إيطاليا.



كما شارك في الاحتفالية أيضا كل من وزير الدفاع جويدو كروسيتو، ورئيس مجلس الشيوخ إنياتسيو لا روسا ورئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا.



وأكد ماتاريلا في رسالة إلى كروسيتو، أن القوات المسلحة مكنت إيطاليا من أن تكون "دولة موحدة وحرة وديمقراطية".



وأضاف : السلام قيمة يجب غرسها والحفاظ عليها الآن أكثر من أي وقت مضى. ويدعونا اعتداء الاتحاد الروسي على أوكرانيا إلى تحمل المسؤولية لإظهار قناعاتنا بشكل ملموس، مع التأكيد على ضرورة حماية المبادئ التي يقوم عليها التعاون الدولي مع حلفائنا.



وفي ختام الحفل، قالت ميلوني للصحفيين إن يوم القوات المسلحة "لحظة توحدنا" وأنه "يوحدنا مع كل الأشخاص الذين ضحوا بأنفسهم للدفاع عنا وعن مصداقيتنا". (أنسامد).



