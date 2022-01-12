المشري والسفير الإيطالي يبحثان مستجدات العملية الانتخابية.

(أنسامد) - يناير 12 - روما - بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" مع السفير الإيطالي "جوزيبي بوتشيني غريمالدي" مستجدات العملية الانتخابية.



جاء ذلك خلال لقاء عقد الثلاثاء بمقر المجلس في طرابلس بحضور مقرر المجلس "سعيد كله" وأكد "المشري" خلال اللقاء على ضرورة إصدار قانونين توافقية سليمة تُجرى عليها الانتخابات؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة.



من جانبه أكد السفير على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، ودعم الخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي. (أنسامد).



