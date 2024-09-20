وكالة المعاشات التقاعدية: زيادة عدد العقود المبرمة في عام

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - قالت وكالة المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي في أحدث تقرير لها عن مرصد سوق العمل، إن الرصيد السنوى أي الفرق بين تدفقات التعيينات وإنهاء الخدمة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية والذي يحدد التغير السنوي في معدلات التوظيف في يونيو الماضى سجل مستويات إيجابية بمقدار 440 ألف وظيفة.وأضافت الوكالة إنه بالنسبة للعقود الدائمة كان التغير إيجابيا بمقدار 347.000، ومقارنة بيونيو 2019 (قبل الجائحة) سجلت نمواً بمقدار 1.393.000 في وظائف العمل المستقرة.كما بلغت الزيادة في الأنواع الأخرى من العقود 603.000 وظيفة بإجمالي مليوني وظيفة.وفي الأشهر الستة الأولى من العام، سجل المعهد الوطني للإحصاء 4,294,151 عملية تفعيل للعقود في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية والزراعية) و3,354,482 عملية إنهاء عقود مع رصيد إيجابي إجمالي قدره 939,669 عقدًا. (أنسامد).

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