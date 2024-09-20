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تلال بارباريسكو ..خريف خلاب

20 سبتمبر 2024, 09:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - تعتبر قرى بارباريسكو ونيفي في بييمونتي منطلقات لاكتشاف المنطقة وجمالها وهي من المناطق الستة التابعة لموقع اليونسكو لمزارع الكروم حيث يولد النبيذ الأحمر الشهير طويل العمر وهو إنتاج على أعلى مستوى.

يتميز الإقليم بالقرى والشوارع ذات الأشجار المزهرة والحصون المطلة على نهر تانارو وأبراج القرون الوسطى والطريق الرئيسي الذى يتميز بالعديد من الأنشطة المرتبطة بمهنة زراعة النبيذ التاريخية.

وقد تم تطوير بعض هذه المباني ذات القيمة المعمارية الاستثنائية، مثل متجر النبيذ الإقليمي بارباريسكو، الذي تم إنشاؤه في باحات الكنيسة الباروكية المخصصة لسان دوناتو.

في المنطقة المجاورة مباشرة يقف برج الساعة، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، وبجانبه توجد أخوية سان ميشيل، وهي تحفة صغيرة من منتصف القرن الثامن عشر صممها المهندس المعماري أنطونيو بورغيزي. (أنسامد).

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