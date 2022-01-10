حبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية

(أنسامد) - يناير 10 - روما - أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (موسى عتيق) احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إساءة استعمال سلطته الوظيفية والحاق أضرار بالمال العام.



وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام باشر اليوم الأحد مواجهة المعني بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح.



كما اتهمت النيابة مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بأحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي.



وأشار المكتب إلى أنه بالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية. (أنسامد).



