تقريرالمنظمة الدولية للهجرة عن حركة المهاجرين من ليبيا

(أنسامد) - يناير 5 - روما - كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تقريرها الخاص بعام 2021، والخاص بحركة اللاجئين والمهاجرين من ليبيا والعائدين إليها بعد اعتراضهم في المتوسط.



ووفقا للتقرير الذي نشره الموقع الالكتروني للمنظمة فقد تم اعتراض وإعادة ( 32.425 ) مهاجراً إلى ليبيا من المتوسط، منهم ما يقارب عن ( 28.528 ) رجلاً و( 2.428 ) امرأة، و( 877 ) طفلاً قاصراً، و( 431 ) طفلةً قاصرة، بالإضافة إلى ( 161 ) آخرين لا معلومات ولا بيانات عن جنسهم.



كما أفاد التقرير بموت ( 655 ) مهاجراً في المتوسط، وفقدان ( 897 ) آخرين عام 2021.



وكان التقرير قد أكد أن عام 2021 سجل ارتفاعاً في أعداد المهاجرين بالمقارنة مع عام 2020، حيث بلغ إجمالي المهاجرين ( 11.891 ) مهاجراً، ما يعني ارتفاعاً بنسبة تقارب الضعفين في العام 2021.



(أنسامد).



