سفارات أمريكاوفرنساوألمانياوإيطالياوبريطانيا ترحب بوليامز

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - رحبت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "بحرارة" بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، "ستيفاني وليامز"، إلى العاصمة طرابلس بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على "تويتر".



وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة ثانية: "نؤكّد دعمنا الكامل لجهودها لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا".



وكانت البعثة الأممية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وصول "ستيفاني وليامز" إلى طرابلس لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. (أنسامد).



