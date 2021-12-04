كوفيد-19 سلط الضوء على اللاعقلانية المتزايدة بين الإيطاليين

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - قال مركز الأبحاث CENSIS في تقريره السنوي الخامس والخمسين يوم أمس الجمعة إن جائحة كوفيد -19 سلطت الضوء على اللاعقلانية المتزايدة بين الإيطاليين وأن نحو ثلاثة ملايين منهم لا يعتقدون أن كوفيد -19 موجود.



وأضف CENSIS "اللاعقلانية تنتشر كالنار في الهشيم" ، مشددا على أن الثلاثة ملايين منكري COVID يمثلون 5.9٪ من السكان البالغين وأن 10.9٪ آخرون يعتقدون أن اللقاحات غير مجدية.



وشدد CENSIS على أن "اللاعقلانية قد تغلغلت في النسيج الاجتماعي".



وأوضح التقرير "إلى جانب الأغلبية المعقولة والعقلانية هناك موجة من اللاعقلانية" ، مؤكدا أن "الوضع من غير المرجح أن يتحسن على المدى القصير".



وإستطرد مركز الأبحاث "المجتمع بحاجة إلى مشروع ملموس وقوي من أجل التعافي من كل هذا،"و قال الباحثون إن الوباء أدى أيضًا إلى تفاقم الفقر وزيادة الضعف في إيطاليا.



وأضاف أنه في عام 2020 ، كانت نحو مليوني أسرة إيطالية تعيش في فقر مدقع ، بزيادة قدرها 104.8٪ عن عام 2010 عندما كان هناك 980 ألف أسرة و أن "الفيروس زاد من الشعور بالضعف".



يشعر حوالي 40.3٪ من الإيطاليين بعدم الأمان بينما يعاني الطلاب من مستويات متزايدة من الاكتئاب والقلق والقلق الوجودي وأن "من وجهة النظر النفسية ، تسببت فترة الجائحة الطويلة في آثار جانبية كبيرة." وذكر التقرير أن حوالي 81 "من مديري المدارس ومديري الجامعات أفادوا بأن الطلاب يعانون من" توعك شديد ".



وقال CENSIS في التقرير نقلا عن نفس المصادر إن أداء الطلاب الدراسي "ساء بشكل كبير نتيجة لذلك"، مشيرا "لقد تحور المجتمع الإيطالي وخاض الأزمات وحالات الطوارئ مع التشابك المستمر للوقائع الناشئة والمغمورة ، سواء على المدى اليومي أو على المدى الطويل." (أنسامد).



