ليبيا : دراغي يدعو لانتخابات حرة وذات مصداقية

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو
دراغي اليوم / الجمعة / لاجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية
في ليبيا، خلال الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري.
وقال دراغي خلال مؤتمر (حوارات المتوسط) بالعاصمة روما : نقترب من
انتخابات 24 ديسمبر، وهي حدث حاسم بالنسبة لليبيين ومستقبل
الديمقراطية في البلاد.
وتابع : أجدد مناشدتي بأن تكون الانتخابات حرة وعادلة وذات
مصداقية، مضيفا أنه بهذه الطريقة ستصبح المؤسسات الليبية قوية وذات
شرعية ديمقراطية، ما سيسهل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين
الأجانب من البلاد. (أنسامد).