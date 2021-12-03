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ليبيا : دراغي يدعو لانتخابات حرة وذات مصداقية
    (أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي اليوم / الجمعة / لاجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية في ليبيا، خلال الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

    وقال دراغي خلال مؤتمر (حوارات المتوسط) بالعاصمة روما : نقترب من انتخابات 24 ديسمبر، وهي حدث حاسم بالنسبة لليبيين ومستقبل الديمقراطية في البلاد.

    وتابع : أجدد مناشدتي بأن تكون الانتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية، مضيفا أنه بهذه الطريقة ستصبح المؤسسات الليبية قوية وذات شرعية ديمقراطية، ما سيسهل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد. (أنسامد).

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