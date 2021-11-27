محادثات البابا فرنسيس والرئيس ماكرون تركزت على الشرق الأوسط

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - قال الفاتيكان إن المحادثات بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان يوم أمس الجمعة تركزت على أزمة المناخ والشرق الأوسط.



وأشار - في بيان - إن ماكرون ، الذي التقى أيضا بوزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين ، ناقش "حماية البيئة في ضوء نتائج COP26 الأخيرة في جلاسكو.



وجاء في البيان "جرى أيضا تبادل لوجهات النظر حول آفاق الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي فضلا عن التزام فرنسا بليبيا والشرق الأوسط وأفريقيا". (أنسامد).



