Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
محادثات البابا فرنسيس والرئيس ماكرون تركزت على الشرق الأوسط
وأزمة المناخ
    (أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - قال الفاتيكان إن المحادثات بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان يوم أمس الجمعة تركزت على أزمة المناخ والشرق الأوسط.

    وأشار - في بيان - إن ماكرون ، الذي التقى أيضا بوزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين ، ناقش "حماية البيئة في ضوء نتائج COP26 الأخيرة في جلاسكو.

    وجاء في البيان "جرى أيضا تبادل لوجهات النظر حول آفاق الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي فضلا عن التزام فرنسا بليبيا والشرق الأوسط وأفريقيا". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو

    ألبوم الصور