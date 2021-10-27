دبي:القرية العالمية ترحب بضيوفها مع انطلاقة موسمها الـ 26

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - بدأت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى والأبرز للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، اليوم في الترحيب بضيوفها مع فتح أبوابها إيذاناً بانطلاقَ موسمها السادس والعشرين حيث يمكن لضيوفها الاستمتاع بأحدث الإضافات الترفيهية الجديدة ومن بينها ما يزيد عن 15 عرضا مسرحيا جديدا، وتذوق أشهى المأكولات بطرق تقديم جديدة وخوض أروع تجارب التسوق في المنطقة.



­وحرصت القرية العالمية على تعزيز الخطّة الاستيعابية لزيادة عدد الضيوف المتوقّع في هذا الموسم عن طريق إضافة مساحات تزيد عن 2,500 متر مربع من الممرّات والشوارع، وزيادة مناطق الجلوس، والعديد من الأماكن المخصصة للاستمتاع بتناول الطعام مع الكثير من الإضافات والمعالم التي ستشكل محطات تصوير رائعة للضيوف .. وقام فريق إدارة الترفيه في الوجهة بإضافة ما يزيد عن 15 عرضا مسرحيا جديدا ضمن أجندة العروض الترفيهية، إضافةً إلى ابتكارهم لأول عرض شيّق يضم مجازفات مائية في المنطقة تحت شعار "العرض الشيق .. أبطال المرفأ".



وتعود منطقة الألعاب "كرنفال" هذا الموسم بحلّة جديدة مليئة بالألوان المرحة، وتقدّم ما يزيد على 170 من الجولات الترفيهية، والألعاب والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة ..



وستأخذ كرنفال الضيوف في رحلة مليئة بالتشويق اللامحدود ابتداءً من جولاتها المثيرة التي تتحدى الجاذبية والسرعة ووصولاً إلى المناطق التي يعشقها الأطفال، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لهم.



ومن أحدث الإضافات هذا الموسم خيمة "آريبيان نايتس" المخصصة لقلاع القفز التي ستكون الوجهة المثالية لإطلاق العنان للضيوف الصغار حتى يفرغوا طاقاتهم ويقضون أروع الأوقات.



ويقدّم الموسم 26 للقرية العالمية للضيوف فرصة تجربة أطيب المأكولات وأكثر الأطباق ندرة من جميع قارات العالم، وسيحظى الضيوف على فرصة الاختيار من بين أكثر من 200 مطعم ومقهى وكشك للمأكولات الشعبية الأكثر شهرة في المنطقة.



وإلى جانب الوجهات المفضلة لدى الضيوف لتناول أشهى الأطباق مثل "فييستا ستريت" وشارع السعادة، تقدّم القرية العالمية هذا الموسم بحيرة جديدة في منطقة "أفينيو الألعاب النارية" تضم العديد من مناطق الجلوس مع الكثير من خيارات المأكولات الشعبية.



وتطرح القرية العالمية في هذا الموسم "سوق القطارات"، المستوحى من سوق المظلّات الشهير عالمياً في تايلاند، ليكون الوجهة الأمثل للضيوف من عشاق الحلويات .. ويقدم لهم السوق 14 عربة وأكثر من 30 منفذاً لبيع أضخم تشكيلة من الحلويات والبوظة والمعجنات والمشروبات من حول قارة آسيا والعالم.



ويتألق السوق العائم هذا الموسم بموقعه الجديد في بحيرة التنين في إطلالته الخلّابة على عروض النافورة التي تتميز بمجسم ضخم للتنين الأسطوري في وسطها، والذي يصل طوله إلى 20 مترا .. ويمكن لزوار السوق العائم الاستمتاع بتذوق نكهات الوصفات التايلاندية الأصيلة، والكورية اللذيذة، والمشاوي الشرق آسيوية الحرّيفة، والمأكولات البحرية الآسيوية، ونكهات ميانمار، إضافةً إلى المقبلات والحلويات من الفلبين وإندونيسيا.



/لية. (أنسامد).



