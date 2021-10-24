ليبيا : فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان في نوفمبر

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان في شهر نوفمبر المقبل.



وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد : سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية.



وأكد رئيس المفوضية أنهم لن يحيدوا عن التزامهم بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على التزامه بتاريخ 24 ديسمبر موعدا للانتخابات.



(أنسامد).



