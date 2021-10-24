البابا فرنسيس :يجب وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة
ليبيا : فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان في نوفمبر
نهيان بن مبارك : إكسبو دبي منصة عالمية ترسخ مبادئ السلام
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر