دي مايو: نأمل محاكمة سريعة تعيد لباتريك زكي حريته

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعرب وزير الخارجية الايطالي،
لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة
بولونيا باتريك زكي، المحتجز في مصر منذ أكثر من عام و نصف بتهمة
الدعاية التخريبية على شبكة الإنترنت، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد
لباتريك الحرية التي انتزعت منه".
وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) : أتمنى أن تتم
محاكمة باتريك زكي بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي
انتزعت منه.
وأضاف وزير الخارجية الايطالي : لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في
القاهرة والسفارات الاوروبية، لمتابعة القضية. (أنسامد).