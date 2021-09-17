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دي مايو: نأمل محاكمة سريعة تعيد لباتريك زكي حريته
    (أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعرب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، المحتجز في مصر منذ أكثر من عام و نصف بتهمة الدعاية التخريبية على شبكة الإنترنت، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".

    وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) : أتمنى أن تتم محاكمة باتريك زكي بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه.

    وأضاف وزير الخارجية الايطالي : لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في القاهرة والسفارات الاوروبية، لمتابعة القضية. (أنسامد).

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