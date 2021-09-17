دي مايو: نأمل محاكمة سريعة تعيد لباتريك زكي حريته

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعرب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، المحتجز في مصر منذ أكثر من عام و نصف بتهمة الدعاية التخريبية على شبكة الإنترنت، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".



وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) : أتمنى أن تتم محاكمة باتريك زكي بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه.



وأضاف وزير الخارجية الايطالي : لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في القاهرة والسفارات الاوروبية، لمتابعة القضية. (أنسامد).



