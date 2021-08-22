ليبيا : انفجار بسيارة مفخخة في مدينة زلة

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - وقع انفجار بسيارة مفخخة في مدينة زلة بمنطقة الجفرة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، فيما لم يتم تسجيل وقوع قتلى أو مصابين.



وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان له، إن انتحاريا ينتمي إلى تنظيم داعش من ذوي البشرة السمراء قام بمهاجمة بوابة أمنية في بلدة زلة، وسط ليبيا، بسيارة مفخخة.



وأضاف المسماري أن الهجوم لم يؤد إلى خسائر بشرية في عناصر البوابة، مشيرا إلى أن الإرهابي أصيب إصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث توفي هناك. (أنسامد).



