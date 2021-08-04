دي مايو يدعو إلى التركيز على الانتخابات الليبية المرتقبة

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - دعا وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، إلى ضرورة التركيز على الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا، في 24 ديسمبر القادم، متوقعا أن تكون حرة ونزيهة، ومجددا التزام بلاده الثابت تجاه ليبيا.



جاء ذلك، في منشور عبر حسابه بالفيسبوك، أمس الثلاثاء، تعليقًا على زيارته التي إختتمها مؤخرا إلى ليبيا شملت العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق.



وقال دي مايو، "نحن نعمل بلا كلل والنتائج تأتي"،مضيفاً أن الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام، حسب تعبيره. (أنسامد).



