قيس سعيد: هناك من يريد تفجير الأوضاع من الداخل

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين، بأن الأوضاع في البلاد بلغت حدًا لم يعد مقبولاً، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مرارًا.



وفي كلمة نقلها التلفزيون التونسي الرسمي، قال سعيد إن " البعض فهم أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعًا من الخوف..وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولاً في كل مؤسسات الدولة".



وأضاف أن هناك "من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل فالمرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي".



ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و"عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".



وطمأن الرئيس المواطنين بأن "الدولة قائمة"، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن. وقال إنه وفقًا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية.



وأكد أن تونس هي" في حالة وجود خطر داهم". وأضاف: "اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ".



(أنسامد).



