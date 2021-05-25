الجيش المالي يعتقل اليوم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

(أنسامد) - مايو 25 - روما - اعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، كل من الرئيس ورئيس الوزراء وزير الدفاع بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد وتغيير وزاري.



وأوضحت مصادر اعلامية أن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي "باه نداو ورئيس " الوزراء "مختار وان " إلى معسكر كاتي قرب باماكو بعد تأليف حكومة جديدة".



وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق اليوم، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد. (أنسامد).



