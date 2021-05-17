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ليبيا..مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.
    (أنسامد) - مايو 17 - روما - شهدت مدينة بني وليد اليوم الاحد مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و القدس و الضفة الغربية.

    وشارك في المظاهرة جمع من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني والأهالي الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بالوقف الفوري للعدوان .

    و ردد المشاركون في المظاهرة هتافات تندد بالاعتداءات و الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بوضع حد للغطرسة الصهيونية و الاحتلال الإسرائيلي. (أنسامد).

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