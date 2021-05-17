ليبيا..مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.

(أنسامد) - مايو 17 - روما - شهدت مدينة بني وليد اليوم الاحد مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و القدس و الضفة الغربية.



وشارك في المظاهرة جمع من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني والأهالي الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بالوقف الفوري للعدوان .



و ردد المشاركون في المظاهرة هتافات تندد بالاعتداءات و الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بوضع حد للغطرسة الصهيونية و الاحتلال الإسرائيلي. (أنسامد).



