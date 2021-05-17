اجتماع الحكومة الايطالية لبحث تخفيف القيود المفروضة
ليبيا..مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.
دبي:معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق اليوم افتراضيا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح