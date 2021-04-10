دي مايو: إعادة إعمار ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية
ليبيا : اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية
لإجراء الانتخابات
الرئيس التونسي يصل مصر في زيارة رسمية
ويعقد قمة مع السيسي.. السبت
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو..زيادة وعي المواطنين بقضايا تغير المناخ
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات