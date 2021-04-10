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ليبيا : اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية
لإجراء الانتخابات
    (أنسامد) - أبريل 10 - روما - أعلنت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021 وذلك في ختام اجتماعاتها في تونس.

    أكدت اللجنة في بيان ها أنها ستقدم القاعدة الدستورية مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار السياسي في أقرب وقت للنظر فيه.

    وقدمت اللجنة الشكر لتونس على استضافة أعمالها وبعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها وللشعب الليبي على دعمه للجنة. (أنسامد).

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