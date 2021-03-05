المغرب يعلق الرحلات الجوية مع مصر والجزائر بسبب كورونا

(أنسامد) - مارس 5 - روما - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع كل من الجزائر ومصر حتى 21 مارس الجاري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.



وقال المكتب الوطني للمطارات إنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر ومصر حتى 21 مارس الجاري، منوها أن المسافرين القادمين من هذه البلدان عبر دولة أخرى يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني.



وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينهم إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا. (أنسامد).



