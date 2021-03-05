Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع مصر والجزائر بسبب كورونا
    (أنسامد) - مارس 5 - روما - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع كل من الجزائر ومصر حتى 21 مارس الجاري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

    وقال المكتب الوطني للمطارات إنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر ومصر حتى 21 مارس الجاري، منوها أن المسافرين القادمين من هذه البلدان عبر دولة أخرى يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني.

    وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينهم إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    امريجو فيسبوتشي ..سفينة التدريب الايطالية تكمل 90 عاما

    ألبوم الصور