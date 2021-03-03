المبعوث الاممي: حشد الدعم المحلى والدولي لدفع الحوار الليبي

(أنسامد) - مارس 3 - روما - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، يُواصل حشد الدعم الوطني والدولي للدفع بعملية الحوار الليبي مساراتها الثلاثة "السياسة، العسكرية والاقتصادية".



وبحسب ما أفادت البعثة في بيان، فقد قدم المبعوث الخاص كوبيش، في 25 فبراير الماضي، إحاطة إلى الاجتماع الرسمي رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عن التقدم المحرز في الحوار ذي المسارات الثلاثة وعن الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.



وأكد المشاركون في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا دعم بلدانهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادتها في تيسير الجهود الدولية لمساعدة الليبيين على إيجاد حلول لمشكلاتهم بأيدي الليبيين أنفسهم.



كما شددوا على ضرورة المحافظة على زخم العملية السياسية الليبية والدفع باتجاه تشكيل حكومة مؤقتة شاملة وموحدة وعلى المصادقة عليها من مجلس النواب. كما شددوا على ضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر.



وإذ جددت لجنة المتابعة الدولية دعمها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، شدّد المبعوث الخاص على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، بما في ذلك من خلال إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة واحترام السيادة الليبية.



وفي سياق متصل، حضر المبعوث الخاص يان كوبيش اجتماع مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين، حيث تضمنت الجلسة إحاطتين قدمها كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.



كما أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.



وشدد المبعوث الأممي على أهمية المضي قدماً في عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في 8 مارس لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف، كما شجع رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة الحكومة على وجه السرعة.



وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، واصل المبعوث الخاص جهوده المستمرة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية الحوار الليبي التي يضطلع بها الليبيون ويمتلكون زمامها في مساراتها الثلاثة الأمنية والعسكرية، والسياسية، والمالية والاقتصادية بغية الإسراع في وتيرة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار.



وقام كوبيش بزيارة إلى إيطاليا وتركيا حيث التقى بوزيري الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو والتركي مولود شاويش أوغلو.



كما أجرى المبعوث الأممي مشاورات مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، من بينهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر، ومساعد وزير الخارجية المصري نزيه النجاري، والسفير محمد أبو بكر، ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا، والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك ديزانيو، وسفير الإمارات العربية المتحدة في ليبيا سالم الزعبي. (أنسامد).



