أتاناسيو أبلغ الحكومة الكونغولية برحلته إلى جوما

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - في 15 فبراير الجاري، أبلغت السفارة الإيطالية في كينشاسا وزارة خارجية الكونغو برحلة السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو المرتقبة إلى منطقة جوما، وأن الرحلة ستتم في الفترة من 19 إلى 24 فبراير.



وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "أنسا" صحة الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل رحلة أتاناسيو إلى جوما.



بعد مقتل أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي، قالت وزارة الداخلية الكونغولية إن أجهزة الأمن والسلطات المحلية لم تكن قادرة على ضمان سلامة الرحلة، بسبب نقص المعلومات عنها.



فيما قالت وزارة الخارجية الكونغولية إنها تلقت اخطارا من السفارة، الا أنها ذكرت أنه في نفس اليوم قام أتاناسيو "بزيارة إلى مدير بروتوكول الدولة لإبلاغه بأن الرحلة لن تتم وأنه سيتم إرسال مذكرة ثانية بهذا الصدد". (أنسامد).



