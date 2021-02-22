البعثة الاممية تدعو إلى بدء تحقيق في حادث اطلاق النار بجنزور

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - دان المبعوث الخاص إلى ليبيا "بان كوبيش " بشدة حادث اطلاق النار الذي وقع أمس الاحد بالتزامن مع مرور مركب وزير الداخلية " فتحى باشا اغا " بمنطقة جنزور ، واصفا الحادث بالخطير ويهدف إلى عرقلة العملية.



السياسية في ليبيا .



وقال " كوبيش " في تغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقعها تويتر (( إن هذه الاعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والامن ، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها لدعم ليبيا .



ودعا المبعوث الاممي إلى تحقيق كامل وسريع وشفا ف في الحادث ، والذي رأي مرة أخرى مدى أهمية ابقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية. (أنسامد).



