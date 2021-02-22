Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
البعثة الاممية تدعو إلى بدء تحقيق في حادث اطلاق النار بجنزور
    (أنسامد) - فبراير 22 - روما - دان المبعوث الخاص إلى ليبيا "بان كوبيش " بشدة حادث اطلاق النار الذي وقع أمس الاحد بالتزامن مع مرور مركب وزير الداخلية " فتحى باشا اغا " بمنطقة جنزور ، واصفا الحادث بالخطير ويهدف إلى عرقلة العملية.

    السياسية في ليبيا .

    وقال " كوبيش " في تغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقعها تويتر (( إن هذه الاعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والامن ، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها لدعم ليبيا .

    ودعا المبعوث الاممي إلى تحقيق كامل وسريع وشفا ف في الحادث ، والذي رأي مرة أخرى مدى أهمية ابقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا:احتجاجات علي قرار غلق منتجعات التزلج حتي 5 مارس

    ألبوم الصور