الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى مصر بعد توقف 16 شهرا

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - أعلن الدكتور" أشرف نوير" رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية اليوم الخميس أن السلطة صدقت للخطوط الجوية الليبية لإستئناف رحلاتها بين مصر ومطار برج العرب غرب الإسكندرية بداية من اليوم الخميس بعد توقف حوالى 16 شهرا ..



وقال " نوير " :"إن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف يبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل اول رحلة عصر اليوم الخميس على أن يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق رحلات الشركة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب وذلك بعد توقف رحلات الخطوط الليبية منذ نوفمبر 2019 ..



وصرحت مصادر ملاحية مصرية مطلعة :"إن الخطوط الجوية الليبية ستقوم بتشغيل أولى الرحلات الجوية من مطاري بنينا ومعيتيقة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، ابتداءً من اليوم الخميس وأن الرحلات هي الأولى بعد انقطاع دام حوالى 16 شهرا و أن جدول الرحلات سيكون من بنغازي إلى الإسكندرية خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس، أما طرابلس، فستكون خلال أيام السبت والثلاثاء والخميس (عن طريق بنغازي) ..



يذكر أن رحلات الأفريقية للطيران التابعة للحكومة الليبية مستمرة بين مصر وليبيا ولم تتوقف بينما أوقفت الخطوط الليبية رحلاتها إلى مصر فى نوفمبر 2019 على خلفية إجبار إحدى طائراتها المقلعة من مصراتة (غرب) على الهبوط في مطار "بنينا" الدولي بمدينة بنغازي (شرق) من قبل قوات تابعة لـ " خليفة حفتر " ..



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