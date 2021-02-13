مصر واليونان وقبرص يدعون ليبيا لإلغاء الاتفاقيات مع تركيا

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - دعت حكومات كل من مصر واليونان وقبرص الحكومة الليبية الجديدة إلى إلغاء مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا في العام 2019.



وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، صدر امس الجمعة، في ختام اجتماعات وزراء خارجيتها، في العاصمة أثينا، إن أي تدخل أجنبي في ليبيا غير مقبول، وأن كل الاتفاقات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة.



ورحب وزراء الخارجية، في البيان بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي واختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، معتبرين أنه إنجاز كبير في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24ديسمبر القادمومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.



كما شددت الدول الثلاث، على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (٥+٥) وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر 2019 بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري وأثارتا ردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.



(أنسامد).



