اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بالقاهرة حول القضية الفلسطينية

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورة غير عادية "حضوريا""الاثنين" بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية السيد سامح شكري باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية للمجلس، وحضور وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمبادرة مشتركة من مصر والأردن لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.



وقال مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة أنه كان من المقرر أن يعقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعا "حضوريا" الساعة الواحدة ظهر اليوم "الأحد " بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية الطاريء غدا إلا أنه تم الإستغناء عن عقد الاجتماع نظرا لأنه لايوجد خلاف حول مشروع القرار المقدم للوزراء.



وأضاف المصدر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيناقش بندا واحدا يتضمن" بحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي ،والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية ".



وأوضح المصدر أن إجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ سيؤكد على ضرورة الإلتزام بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية بما فيها دول التطبيع مع إسرائيل "في إشارة الى كل من الامارات والبحرين والمغرب" .



وأشار المصدر إلى أن الإجتماع سيكون مختصرا لا يتجاوز الساعتين لأن هناك توافقا كاملا على مشروع القرار الذي سيتبناه مجلس الجامعة العربية ، مشيرا الى أن مشروع القرار مرتبط بدعم القضية الفلسطينية من الألف إلى الياء وهذا يعتبر أيضا رسالة دعم واسناد عربي موجه لكل من يعنيه الأمر سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية "بأن القضية الفلسطينية هي المركزية والمحورية بالنسبة للدول العربية وللمنطقة ". (أنسامد).



